داعش تهاجم مدينة الشرقاط جنوبى الموصل

رويترز

قال ضابط شرطة محلى أن متشددين من تنظيم داعش سيطروا على مسجد وعدد من المنازل فى مدينة الشرقاط العراقية جنوبى الموصل اليوم الجمعة وقتلوا سبعة جنود ومقاتلين من قوات الحشد الشعبى الشيعية.

ويبدو أن الهجوم على مدينة الشرقاط يهدف إلى تشتيت الانتباه فى الوقت الذى يواجه فيه المتشددون هجوما منسقا للقوات العراقية بدعم أمريكى على معقلهم فى الموصل التى تبعد 100 كيلومتر إلى الشمال.

وقال العقيد ناصر الجبورى من قوات الشرطة أن المتشددين عبروا الضفة الشرقية لنهر دجلة ودخلوا المدينة فى الساعة الثالثة صباحا واستولوا على مسجد البعاجة وانتشروا فى الأزقة.

وأعلنت قوات الأمن حظر التجول فى المدينة وقالت أن هناك تعزيزات من قوات الحشد الشعبى فى الطريق.

وهاجمت داعش عددا من الأهداف منذ بدء حملة الموصل فى 17 أكتوبر. ونفذ مقاتلوها هجمات مماثلة فى مدينة كركوك التى يسيطر عليها الأكراد جنوب شرقى الموصل وفى مدينة الرطبة القريبة من الحدود مع سوريا والأردن حيث تم طردهم بعد قتال دار أياما.