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وزير المالية: زيادة أسعار المنتجات البترولية في صالح محدودي الدخل

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وزير المالية: زيادة أسعار المنتجات البترولية في صالح محدودي الدخل وزير المالية: زيادة أسعار المنتجات البترولية في صالح محدودي الدخل

عمرو الجارحي، وزير المالية – أرشيفية

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تمويل العجز بالموازنة العامة بزيادة المديونية يؤثر على باقى البرامج، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد زاد بشكل كبير والصادرات تأثرت كثيرا بالإضافة إلى تأثر قطاع السياحة بعد الثورة.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمجلس الوزراء، أنه لابد أن يكون سعر الصرف واحد حيث وجود سعرين يمنع الاستثمارالمباشر، وأن هذه القرارات تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن المساعدات تم صرفها في الدفاع أمام الجنيه المصري.

وأوضح أن زيادة المنتجات البترولية سيقلل الضغط على الموازنة العامة وعلى الهيئة العامة البترول، منوها أنه يجب التعامل مع هذا الأمر ولدينا قدر كبير من الإدراك، مؤكدًا أن هذا القرار هو في صالح المواطن محدود الدخل حيث أن أغلب الدعم يستفيد منه الأعلى دخلا.

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