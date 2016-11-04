بدء مؤتمر رئيس الوزراء لعرض جهود الحكومة بعد "تعويم الجنيه"

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والذى يعرض خلاله عددا من القضايا والملفات فى إطار جهود الحكومة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

كانت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع"، أكدت أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، أمس الخميس، الوزراء المعنين بضرورة المتابعة وتشديد الرقابة على الأسعار، خاصة أسعار السلع منعا لانفلات الأسعار فى ضوء قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.

ولفتت المصادر إلى أن المؤتمر الصحفى الذى سيعقده رئيس الوزراء بحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية اليوم الجمعة سيتطرق لعدة قرارات سوف تتخذها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه.