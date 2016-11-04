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وزير المالية: عجز الميزان التجارى تخطى40 مليار دولار.. وقرار التعويم تأخر

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وزير المالية: عجز الميزان التجارى تخطى40 مليار دولار.. وقرار التعويم تأخر وزير المالية: عجز الميزان التجارى تخطى40 مليار دولار.. وقرار التعويم تأخر

>كتبت هند مختار

قال  عمرو الجارحى، وزير المالية أن تعانى ارتفاع عجز الموازنة خلال الـ6 سنوات الأخيرة، وأن  استمرار العجز ينتج عنه ضغط على الموازنة، وضعف قدرة فى الصرف على برامج الحماية الاجتماعية.

 

وأوضح الجارحى خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن عجز الميزانية التجاري تخطى الـ40 مليار دولار، وأنه كان من الضرورى وجود آلية للتعامل في سوق الصرف وعدم وجود سعرين فى سوق الصرف.

وأضاف إن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا ونتج عنه التضحية بالاحتياطى الذى كان لدى مصر، لافتا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، مشيرا إلى أن حجم تصدير مصر 17 مليار دولار ، وبالتالى يجب أن يكون لدينا رغبة فى زيادة التصدير، أى إجراءات تتم في البترول بتخفف الضغط على موازنة الدولة.

 

 


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