«الزراعة» تحذر المزارعين من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر غير مرخصة

جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مناشدتها لكافة المزارعين فى المحافظات المختلفة، من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة الى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الانتاجية من المحاصيل وجودتها.

وطالبت وزارة الزراعة ، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها حتى الآن، بسرعة التوجه الى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، وإتباع كافة الإجراءات اللازمة والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.

> وشدد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الزراعة لتحسين جودة المحاصيل البستانية بمختلف أنواعها والعمل على حمايتها، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة فى نشر توصيات فنية شهرية لدعم المزارعين لإتباع الممارسات الزراعية السليمة.

> وأكد “فايد”، أن الوزارة ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، والإدارة المركزية للبساتين، أصدرت توصياتها الفنية لشهر نوفمبر الجارى لتوجيه المزارعين فى تعاملهم مع أشجار الفاكهة بمختلف أنواعها ومواجهة الإصابات والأمراض والحشرات، والطرق السليمة فى التعامل مع الآفات المختلفة.