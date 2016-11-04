أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الزراعة» تحذر المزارعين من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر غير مرخصة

Google+ Print
«الزراعة» تحذر المزارعين من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر غير مرخصة «الزراعة» تحذر المزارعين من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر غير مرخصة

أرشيفية

جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مناشدتها لكافة المزارعين فى المحافظات المختلفة، من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة الى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الانتاجية من المحاصيل وجودتها.

وطالبت وزارة الزراعة ، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها حتى الآن، بسرعة التوجه الى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، وإتباع كافة الإجراءات اللازمة والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.
> وشدد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الزراعة لتحسين جودة المحاصيل البستانية بمختلف أنواعها والعمل على حمايتها، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة فى نشر توصيات فنية شهرية لدعم المزارعين لإتباع الممارسات الزراعية السليمة.
> وأكد “فايد”، أن الوزارة ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، والإدارة المركزية للبساتين، أصدرت توصياتها الفنية لشهر نوفمبر الجارى لتوجيه المزارعين فى تعاملهم مع أشجار الفاكهة بمختلف أنواعها ومواجهة الإصابات والأمراض والحشرات، والطرق السليمة فى التعامل مع الآفات المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا