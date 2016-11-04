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رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 4 ملايين فرصة عمل

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رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 4 ملايين فرصة عمل رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 4 ملايين فرصة عمل

المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن خطة الإصلاح التي ننفذها تشمل 4 محاور، من بينها تحسين خدمة الدين وخفض عجز الدولة لأقل من 10%.

وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن تسعى لإصلاح مناخ الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ المشروعات القومية، موضحا أن المشروعات القومية وفرت من 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل في الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم رفع الدعم بشكل تدريجي خلال الـ5 سنوات القادمة، معتبرًا قرارات أمس بالهامة لإصلاح الاقتصاد القومي .

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