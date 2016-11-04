رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 4 ملايين فرصة عمل

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن خطة الإصلاح التي ننفذها تشمل 4 محاور، من بينها تحسين خدمة الدين وخفض عجز الدولة لأقل من 10%.

وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لإصلاح مناخ الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ المشروعات القومية، موضحا أن المشروعات القومية وفرت من 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل في الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم رفع الدعم بشكل تدريجي خلال الـ5 سنوات القادمة، معتبرًا قرارات أمس بالهامة لإصلاح الاقتصاد القومي .