اجتماع لبحث إيجاد طرق مبتكرة لتمويل التحول الاقتصادى فى القارة السمراء

تنظم مفوضية الاتحاد الإفريقى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقى اجتماعاً فى تونس يوم الجمعة المقبل، لبحث إيجاد طرق مبتكرة لتمويل التنمية والتحول الاقتصادى فى إفريقيا ويستمر يومين.

وذكر بيان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أصدرته بأديس أبابا، أن الاجتماع سوف يخصص لبحث التحديات التى تواجه تطبيق أجندة التنمية فى القارة الإفريقية خلال السنوات الخمسين المقبلة، كما يبحث فرص تمويل تطوير البنية التحتية فى القارة وخاصة من خلال "صندوق إفريقيا 50" التابع لبنك التنمية الإفريقى والذى استحدث فى مايو الماضى بهدف تمويل أنشطة إنمائية بالقارة خلال السنوات الخمسين المقبلة.

ونقل البيان عن كارلوس لوبيز الرئيس التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا القول إن "القارة بحاجة إلى تعزيز الاستفادة من مختلف المبادرات التى تهدف لدفع النمو الاقتصادى، فى إطار عمل جماعى ومنسق"، وأكد أهمية أن تسعى دول القارة إلى تعزيز الشراكات التى تهدف إلى التعجيل بإنجاز أجندة التنمية والتحول الاقتصادى.

وتتركز المناقشات خلال الاجتماع على بحث طرق مبتكرة لتمويل ودفع جهود التنمية فى القارة وتحديد الأولويات والإجراءات العاجلة التى يتعين دعم تمويلها ومن بينها تطبيق برنامج تنمية البنية التحتية فى إفريقيا المعروف باسم برنامج "بيدا"، إلى جانب المبادرات الأخرى التى تبنتها المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

ومن المقرر أن يتفق الاجتماع على أنماط التعجيل بالتحول فى إفريقيا، وكذلك على إجراءات حشد موارد القارة لدفع التنمية والبناء على المبادرات الجارية والمخططة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية وبنك التنمية الإفريقى.