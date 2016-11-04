رئيس الوزراء: نسعى لتخفيض عجز الموازنة لـ10%.. والإصلاح يتم وفق 4 محاور

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى، فينبغى على الجميع التحرك والعون لنخطو إلى الأمام وتحريك عجلة الأنتاج.

وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة، أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ 10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار الذى تراجع حلال الفترة الأخيرة، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار ، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

وأكد شريف إسماعيل، أن كافة القرارات التى تم اتخاذها فى قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار يعنى توفير فرص عمل.