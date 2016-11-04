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رئيس الوزراء: ليس لدينا «رفاهية» تأجيل القرارات الصعبة

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رئيس الوزراء: ليس لدينا «رفاهية» تأجيل القرارات الصعبة رئيس الوزراء: ليس لدينا «رفاهية» تأجيل القرارات الصعبة

شريف اسماعيل

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن أمس كان من أهم الأيام في الاقتصاد المصري حيث أن قرار تحرير الصرف وتحريك المنتجات البترولية، كان ضروري، وذلك بالتنسيق بين والبنك المركزي .

وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن قرارات تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر صرف الجنيه جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الذى ينفذ مصرى ورفع الدعم ليس قرار جديد، لافتا إلى أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة.

وأشار إلى أن كافة القرارات التى تم اتخاذها فى قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار يعنى توفير فرص عمل، مضيفا أن البرنامج الإصلاح الحكومي مصري 100%، منوها إلى أن اليوم ليس لدينا رفاهية الوقت فلابد من اتخاذ موقف لإصلاح الاقتصاد الوطني .

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