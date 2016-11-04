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سقوط تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين فى دمنهور

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سقوط تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين فى دمنهور سقوط تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين فى دمنهور

 

ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيلًا عصابيًا للإتجار في المخدرات، وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بدمنهور .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كلًا من “محمد. م. م” – عاطل ، “محمد س م” – عاطل، “أشرف ش ال” – عاطل ، ومقيمين بدائرة قسم دمنهور بتكوين تشكيلًا عصابيًا ، فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد 75 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى ربع كيلو جرام ومبلغ 1420 جنيه وعدد 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط “بقصد الإتجار”، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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