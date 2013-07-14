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الحلقة الرابعة من مسلسل "خيبر": "ابن أخطب" يتفق مع "المقداد" على قتل النبي محمد

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الحلقة الرابعة من مسلسل "خيبر": "ابن أخطب" يتفق مع "المقداد" على قتل النبي محمد الحلقة الرابعة من مسلسل "خيبر": "ابن أخطب" يتفق مع "المقداد" على قتل النبي محمد

كتب : ربيع ممدوح منذ 3 دقائق

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "خيبر" بوصول أحد كبار أحبار اليهود -مؤمن برسالة محمد- من الشام إلى "يثرب" لانتظار النبي محمد (ص) ليفسد جميع محاولات الأحبار في إخفاء حقيقة نبوته دفاعا عن مصالحهم مع قريش.

وفي الحلقة يتعاون ابن أُبي مع ابن أخطب للتخلص من الحبر العجوز حتى لا يفضح أمرهما، فيما يتفق ابن أخطب مع فارس حضرموت "المقداد" على إطلاق سراحه مقابل قتل محمد (ص).

فشل "ابن أُبي" في قتل الحبر العجوز بعد أن أرسل إليه عبده "ابن مربع" يقتله وهو نائم، لكنه نجا، فيما يؤكد حبر الشام على استمرار وجوده في يثرب في انتظار النبي محمد.

وتمكن المقداد من الهروب من منزل حيي ابن أخطب لرفضة مساومته على قتل "محمد".

المسلسل من بطولة عدد من النجوم المصريين والسوريين، ويخرجه الأردني محمد عزيزية، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد (ص) ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة.

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