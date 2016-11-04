عودة حركة القطارات بسوهاج بعد تصليح عطل فى إحدى العربات

تسبب عطل ميكانيكى بالعربة رقم 9 بتشكيل القطار رقم 164 ” الإسكندرية أسوان ” عقب وصوله لمحطة طهطا شمال محافظة سوهاج فى توقف حركة القطارات بالمحطة وتجاوز القطار لرحلته متجاوز ساعتين وقطار أخر لمدة 40 دقيقة وعادة حركة القطارات عقب إصلاح العطل.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعدالوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بتبلغ للقسم من الخدمة الأمنية المعينة لمحطة سكة حديد طهطا بتعطل إحدى القطارات.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث القسم بتعطل القطار رقم 164 ” الإسكندرية أسوان ” عقب وصوله المحطة بسبب عطل ميكانيكي بالعربة رقم 9 بتشكيل القطار، قام المختصين بهيئة السكة الحديد باستدبال العربة المعطلة بأخرى وأستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعتين، تم تأمين القطار أثناء توقفه وحتى تحركه لاستئناف الرحلة، نتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 990 القاهرة سوهاج لمدة “40 ” دقيقة ، تم التنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج ،,تحرر عن ذلك المحضر رقم 2613 إدارى القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .