سقوط عاطلين بحوزتهما حشيش وهيروين فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية الحشيش والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب بضبط المتهم “أحميدان م. ح” 62 سنة عاطل مقيم عزبة أبوصبيح – دائرة المركز وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (50 جراما) وكذا مبلغ مالى (3400 جنيه) وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط المتهم “خالد. أ. م” 35 سنة حاصل على دبلوم زراعة مقيم شارع النصر ــ دائرة المركز وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى (50 جراما) وكذا مبلغ مالى (20 جنيها) وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.