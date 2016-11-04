أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 أسباب وراء شعورك بالجوع المستمر أبرزها الإجهاد ونشاط الغدة الدرقية

Google+ Print
6 أسباب وراء شعورك بالجوع المستمر أبرزها الإجهاد ونشاط الغدة الدرقية 6 أسباب وراء شعورك بالجوع المستمر أبرزها الإجهاد ونشاط الغدة الدرقية

>كتبت آلاء الفقى

 كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 أسباب تؤدى إلى الشعور بالجوع باستمرار، وتتضمن هذه الأسباب الآتى:

1. الإجهاد:

يعد من أسباب الشعور بالجوع المستمر، لأن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول عندما تكون تحت ضغط عال، ولذلك هناك مصطلح يسمى"إجهاد الأكل" .

2.فرط نشاط الغدة الدرقية:

الشعور بالجوع المستمر من الممكن أن يكون من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، لأنها تعمل على تحفيز بعض الهرمونات التى تؤدى للجوع.

3.السمنة:

يمكن أيضا أن تعد سببا من أسباب الجوع، لأن الزائدة فى الجسم يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع فى مستويات الأنسولين فى الجسم فينتج عن ذلك الجوع الشديد.

4.نقص السكر فى الدم:

سبب آخر من أسباب الشعور  بالجوع المستمر يمكن أن يكون نقص السكر فى الدم أو انخفاض مستويات السكر فى الدم، لأن عندما تنخفض مستويات السكر فى الدم يبدأ الجسم يتلهف للمزيد من الطعام  لتحويله إلى طاقة.

5.الجفاف:

هناك سبب آخر للشعور بالجوع المستمر وهو الجفاف، لأن العقل يخطئ فى دافع العطش بديلا عن الجوع .

6.الأدوية:

يمكن للأدوية أن تكون سببا للجوع الشديد، ويمكن أن يحدث ذلك بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الحساسية والمضادات الحيوية .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم