6 أسباب وراء شعورك بالجوع المستمر أبرزها الإجهاد ونشاط الغدة الدرقية

كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 أسباب تؤدى إلى الشعور بالجوع باستمرار، وتتضمن هذه الأسباب الآتى:

1. الإجهاد:

يعد من أسباب الشعور بالجوع المستمر، لأن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول عندما تكون تحت ضغط عال، ولذلك هناك مصطلح يسمى"إجهاد الأكل" .

2.فرط نشاط الغدة الدرقية:

الشعور بالجوع المستمر من الممكن أن يكون من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، لأنها تعمل على تحفيز بعض الهرمونات التى تؤدى للجوع.

3.السمنة:

يمكن أيضا أن تعد سببا من أسباب الجوع، لأن الدهون الزائدة فى الجسم يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع فى مستويات الأنسولين فى الجسم فينتج عن ذلك الجوع الشديد.

4.نقص السكر فى الدم:

سبب آخر من أسباب الشعور بالجوع المستمر يمكن أن يكون نقص السكر فى الدم أو انخفاض مستويات السكر فى الدم، لأن عندما تنخفض مستويات السكر فى الدم يبدأ الجسم يتلهف للمزيد من الطعام لتحويله إلى طاقة.

5.الجفاف:

هناك سبب آخر للشعور بالجوع المستمر وهو الجفاف، لأن العقل يخطئ فى دافع العطش بديلا عن الجوع .

6.الأدوية:

يمكن للأدوية أن تكون سببا للجوع الشديد، ويمكن أن يحدث ذلك بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الحساسية والمضادات الحيوية .