اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء حول نتائج تعويم الجنيه

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء؛ لاستعراض عدد من الأمور المتعلقة بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة؛ لضبط سعر الصرف لمواجهة الارتفاع في قيمة الدولار والعملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري.

ويتطرق اللقاء لتطبيق قرار رفع أسعار البنزين والسولار بداية من اليوم الجمعة، وسياسة تعويم الجنيه التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، وأزمات توفير السلع الأساسية وجهود ضبط الأسعار.

وكان البنك المركزي، أعلن، أمس الخميس، تحرير سعر الصرف للجنيه المصري.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه قرر اتخاذ إجراءات عدة لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمامًا السوق الموازية للنقد الأجنبي.