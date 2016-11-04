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ميريل ستريب تفوز بجائزة سيسيل بي دي ميل

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ميريل ستريب تفوز بجائزة سيسيل بي دي ميل ميريل ستريب تفوز بجائزة سيسيل بي دي ميل

ضمنت النجمة الأميركية ميريل ستريب، التي حصلت على جائزة الغولدن غلوب ثماني مرات من قبل، واحدة أخرى هذا العام … لكنها هذه المرة ستكون جائزة سيسيل بي دي ميل.

أعلنت رابطة الصحافة الاجنبية لهوليود، الخميس، أن ستريب سوف تحصل على الجائزة “بفضل إسهامها الفائق لعالم المنوعات”. وتمثل الفنانة البالغة 67 عاما دعامة من دعائم الجائزة ورشحت لها 29 مرة.

ستريب مرشحة أيضا للعام الجاري. وأداؤها في فيلم ستيفن فريرز “فلورنس فوستر جنكينز” يعد مرشحا قويا لأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي.

أعطيت الجائزة رقم 64 في العام الماضي لدينزل واشنطن. ويشمل من تم تكريمهم مؤخرا مارتن سكورسيزي وجورج كلوني وجودي فوستر ومورغان فريمان.

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