أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 - 11 - 2016

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال مستهل تعاملات الجمعة، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 515 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 588 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 441 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 315 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4120 جنيهًا، والأوقية سجلت 1293 دولارًا جنيه في البورصات العالمية.



ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 575 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار "18" نحو 501 جنيهًا، ووصل سعر عيار "14"، إلى 375 جنيهًا.

شبكةعيونالإخبارية

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