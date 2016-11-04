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طب الزقازيق: نسبة نجاح علاج بعض الأورام بالأشعة التداخلية تصل لـ100%

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طب الزقازيق: نسبة نجاح علاج بعض الأورام بالأشعة التداخلية تصل لـ100% طب الزقازيق: نسبة نجاح علاج بعض الأورام بالأشعة التداخلية تصل لـ100%

>الشرقية – إيمان مهنى

 

قال الدكتور محمد أشرف زيتون، استشارى الأشعة بكلية طب الزقازيق، والحاصل على دكتوراه الأشعة التداخليه من جامعه زيورخ، إن الأشعة التداخلية أحدث الطرق لعلاج أورام العظام، باستخدام تقنية حديثة وهى التردد الحرارى.

 

وأضاف استشارى الأشعة بكلية طب الزقازيق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ورم الأستييود استيوماOsteoid Osteoma ، وهو الورم الحميد الذى يصيب الأطفال والمراهقين ويسبب ألم بالأخص ليلا ويتم علاجه بالتردد الحرارى بنسبه نجاح تقترب من 100%، ويتم العلاج بالمجان فى وحده الأشعة التداخليه بمستشفيات جامعه الزقازيق بدون جراحه وبدون تخدير، كما يغادر المريض المستشفى فى نفس اليوم.

 

جدير بالذكر أن كلية طب الزقازيق، نظمت أمس الخميس، اليوم العلمى لقسمى جراحه العظام والأشعة التداخلية بالمركز العلمى بمستشفيات جامعه الزقازيق بعنوان "التصوير الطبى للجهاز العضلى الحركى"،  ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعه الزقازيق، والدكتور عاطف البحراوي عميد كليه الطب، والدكتور ابراهيم لبده، رئيس قسم الأشعة، والدكتور خالد حسن، رئيس قسم جراحه العظام، والدكتور  عبد السلام حفنى، أستاذ العظام مقرر اللقاء العلمى، والذي تناول طرق تشخيص أمراض الجهاز العضلى الحركه بالأشعة وكيفيه علاج بعض أورام العظام بالأشعة التداخليه.

 


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