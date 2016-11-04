سعر الدولار اليوم الجمعة 4/11/2016 في السوق السوداء وارتفاع كبير له

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بشكل كبير بالرغم من أن البعض توقع عكس هذا، ولقد ظهرت تعليقات كثيرة بعد تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي ليصبح سعر صرف الدولار 13 جنيها مصريا، ولقد قام البنك المركزي بصرف العملة الأمريكية للمستثمرين وأصحاب المصانع بسعر تراوح بين 13_15 جنيها للدولار، ولقد فتحت البنوك أبوابها للمودعي والساحبين للعملة الخضراء صباح امس.





توقع بعض الاقتصاديين ارتفاع سعر الدولار وباقي العملات أمام الجنيه المضري بعد تعويمه حيث شبه البعض أن التعويم الجنيه في البنوك المصرية الرسمية، بمثابة حاله من الغرق، ويعللون على ذالك لوجود الفجوة بين قلة المعروض بالنسبة للطلب، كما أشاروا إلى أن محافظ البنك المركزي قام بإنشاء سوقاً جديدة موازية للسوق السوداء وللمنافذ الرسمية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ومواصلا الزيادة إلى انه وصل في بعض المحافظات إلى ما يقارب 19,20 حنيها، وهذا ومازال التساؤلات تراود الكثير عن هذا الارتفاع بالرغم من قرار التوقف عن استيراد السلع الكاملية وتوقفت شعب تجارية كثيرة عن الاستيراد مؤقتا منها شعبة مستوردي السيارات، فهل كل هذه الخطوات لم تؤثر على سهر الدولار، أم انه موقف مؤقت ويعاود الهبوط إلى الأسعار الرسمية كما في البنوك.

سعر الدولار في البنوك الرسمية اليوم

بعد قرار تحرير الجنيه وصل سعر الدولار في البنوك إلى 13 جنيها مصريا إلى جوار منح جميع البنوك هامش عشرة بالمئة للتحرك من خلالها زيادة ونقصان حسب العرض والطلب

شبكةعيونالإخبارية

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