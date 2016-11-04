جورج كلوني يعيّن نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة مديراً لمؤسسته

كشف ديفيد بريسمان David Pressman، نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سمانثا باور Samantha Power، أنه يستعد لتولي منصب المدير التنفيذي لمؤسسة كلوني للعدالة، التي أنشأها مؤخراً الممثل العالمي جورج كلوني George Clooney وزوجته أمل علم الدين، وأحد شركاء شركة Boies, Schiller & Flexner للمحاماة.

وبعد نحو عامين في منصب نائب السفيرة، قال بريسمان إنه سيترك منصبه اعتباراً من يوم الجمعة وسيبدأ مهامه الجديدة يوم الاثنين المقبل. وقبل انضمامه للأمم المتحدة عمل بريسمان مساعداً لوزير الأمن الداخلي وفي مجلس الأمن القومي.

وأضاف بريسمان أنه يتطلع للمساعدة في بناء مؤسسة تركز على خدمة الأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد والذين حرموا بسبب الظروف من فرص الحصول على أمور أساسية مثل التعليم.

وتابع ديفيد في حديثه لوكالة "رويترز": "أحد الأمور التي طرحها كلوني وزوجته هي القدرة على جذب الكثير من المهتمين.. أول مشروع للمؤسسة سيكون المساعدة في تعليم اللاجئين السوريين في لبنان. المؤسسة ستتطلع إلى إيجاد سبل لمراقبة المحاكمات في أنحاء العالم في مواقف يتعرض فيها الأفراد للاضطهاد".

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن