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جنايات القاهرة تصدر غدا الحكم على 47 متهما بأحداث التبين

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جنايات القاهرة تصدر غدا الحكم على 47 متهما بأحداث التبين جنايات القاهرة تصدر غدا الحكم على 47 متهما بأحداث التبين

>كتب محمد عبد الرازق

تصدر الدائرة 11 "إرهاب"، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث اقتحام قسم التبين”، والمتهم فيها 47 متهمًا منهم 33 متهمًا محبوسًا و14 هاربين.

ووجهت النيابة لهم تهم مقاومة السلطات، واقتحام منشأة شرطية، وتهريب متهمين، وإشعال النيران واقتحام قسم 15 مايو والتبين، وإتلاف سيارات الشرطة.

وكشفت التحقيقات التى أجراها معتز مجاهد، رئيس نيابة 15 مايو والتبين، أن قوة من قسم 15 مايو رصدت عن تجمع عدد من أهالى المتهمين محاولين إخراج ذويهم من القسم إلا أن القوات أطلقت الأعيرة النارية وتصدت لهم، وتمكنت من ضبط 5 من البلطجية المتهمين بالمشاجرة والتعدى على أفراد الأمن واقتحام القسم.


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