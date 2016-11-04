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2570 مسلماً جديداً بالرياض

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2570 مسلماً جديداً بالرياض 2570 مسلماً جديداً بالرياض

أعلن (2570) رجلا وامرأة إسلامهم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شمال الرياض خلال العام الماضي 1437هـ.

وأعرب نائب مدير المكتب الشيخ عبدالحكيم الجاسر عن تهنئته للمسلمين والمسلمات الجدد بدخولهم الإسلام، داعيا الله تعالى لهم بالثبات على دينه، والتمسك بتعاليمه، معربا عن شكره لكفلائهم على تعاونهم الكبير والمميز من أجل تعريفهم بالإسلام.. وشكره لدعاة وداعيات المكتب على جهودهم المبذولة في الدعوة إلى الله ومساهمتهم -بعد توفيق الله- في هذا الإنجاز.

وأشار الجاسر الى أن المسلمين والمسلمات الجدد خلال العام الماضي جاؤوا من 23 دولة.

وخلال العام تم عقد 39 ملتقى، وتنفيذ 288 ندوة، وتفطير 39 ألف صائم، وتسيير (24) رحلة عمرة، و2231 محاضرة، استفاد منها 178 ألف رجل وامرأة.

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