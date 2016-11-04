بالفيديو : دنيا سمير غانم بإطلالة جديدة "خاص فرح إيمي" ...

سمر العشري

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، صورة تظهر استعداداتها لحفل زفاف شقيقيتها إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، بلون شعر جديد .

وعلقت على الصورة قائلة : "لون شعري في بيوتي سنتر" ، أما متابعوها علقوا على الصورة معبرين عن أرائهم حول إطلالتها الجديدة ، وقال حساب يحم اسم "جامي" : "لون شعرك يجنن" ، وعلق حساب يحمل اسم "إيمي ماشالي" : "ده عشان فرح إيمي ، وقال حساب يحمل اسم "راندا سهيلة " : "باين عليكي التعب يا حبيبتي بس سوكي بتستاهل معلش ربنا يتمم بخير" .

شبكةعيونالإخبارية

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