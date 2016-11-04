بالصور : "خطاب" إخطار "وزارة البترول" محطات البنزين ب"الأسعار الجديدة" .

سمر العشري

أرسلت الهيئة المصرية العامة للبترول خطابا رسميا اليوم الخميس، إلى محطات البنزين، بالأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها بعد الساعة 12 من منتصف ليل اليوم .

وتضمن الأسعار الجديدة بنزين 80 بـ235 قرشا وبنزين 92 بسعر 350 قرشا والسولار بــ 235 قرشا .

وقالت الوزارة في الخطاب: " أتشرف بالإحاطة أنه قد تم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة 12 فجر يوم الجمعة الموافق 4-11-2016 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807" .

شبكةعيونالإخبارية

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