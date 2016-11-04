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رئيس "الموازنة" بالبرلمان: تعويم الجنيه جرئ.. ونتوقع زيادة المعروض من الدولار

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رئيس "الموازنة" بالبرلمان: تعويم الجنيه جرئ.. ونتوقع زيادة المعروض من الدولار رئيس "الموازنة" بالبرلمان: تعويم الجنيه جرئ.. ونتوقع زيادة المعروض من الدولار

>كتب مصطفى السيد

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "قرار تحرير سعر الصرف انتظرناه طويلا، مشيرا إلى أن القرار جرئ، وأنه كان لا يستقيم أن يكون هناك سعرين لسعر الصرف لأنه كان يضر بمصالح المستثمرين والدولة، وحتى الشعب".

 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه مع تقليل حجم الواردات كما قالت خلال 3 أشهر، والقضاء على المضاربة فى الدولار بالسوق السوداء أتوقع زيادة المعروض من الدولار خلال الأيام القادمة.

 

وأشار عيسى إلى أن القرار سيوقف المضاربات على الدولار فى السوق السوداء، وبالتالى سيلجأ البعض إلى تحويله إلى الجنيه المصرى، بالإضافة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

 

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قرار تحرير سعر الصرف له قرارات مكملة كانت أهمها التى صدرت بالأمس من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك قرارات مكملة لبداية الإصلاح الاقتصادى،وهى سرعة إصدار قانون الاستثمار لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

 

كما طالب عيسى بضرورة إنشاء البنوك المصرية الكبيرة شركات صرافة تستطيع المنافسة وتأخذ الدولارات من السوق، كما طالب بخطوات مكلمة إزالة كافة المعوقات أمام الصادرات حتى تصل إلى 50 مليار دولار خلال عامين، يقابلها خفض الواردات.

 

واختتم عيسى أن كل القرارات السابق ذكرها تهدف لزيادة معدلات التشغيل، وزيادة المعروض، وعمل المصانع المتوقفة.


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مصر 365

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