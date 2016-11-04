حبس المتهم بالهروب من نيابة الخانكة أثناء نظر تجديد حبسه فى قضية مخدرات

القليوبية – محمد قاسم

أمر أحمد قاسم وكيل أول نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أمير ناصف رئيس النيابة، بحبس المتهم بالهروب من داخل محكمة الخانكة، أثناء عرضه على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه فى قضية مخدرات أربعة أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بهروب مسجون يدعى أيمن محمد ذكى من داخل المحكمة أثناء وقوفه برفقة الحرس للعرض على النيابة العامة، للنظر فى أمر تجديد حبسه بعد ضبطه فى قضية مخدرات "هيروين"، وبسؤال الحرس قال إن المتهم استطاع أن يفلت يده من "الكلبش" وتكمن من الهروب.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن العام حول الواقعة، والتى أكدت حصول أمين شرطة بمركز الخانكة ويدعى "ياسر س" والمكلف بحراسة المتهم على رشوة مالية من أسرته مقابل مساعدته فى الهروب وفك الكلابشات من يده.

وتمكنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، الذى استطاع مغافلة الحرس وهرب من داخل محكمة الخانكة، وذلك داخل إحدى العيادات الخاصة أثناء تجبيس رجله.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21556 لسنة 2016 جنح مركز الخانكة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.