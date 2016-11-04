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بالصور.. تموين بورسعيد: زحام محطات البنزين حدث مع بداية السعر الجديد

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بالصور.. تموين بورسعيد: زحام محطات البنزين حدث مع بداية السعر الجديد بالصور.. تموين بورسعيد: زحام محطات البنزين حدث مع بداية السعر الجديد

>بورسعيد – محمد عزام

شهدت محطات البنزين بمحافظة بورسعيد، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ازدحامًا على الرغم من زيادة الأسعار بعد الساعة 12 من منتصف الليل لاسيما فى محطة التعاون بحى الزهور.

 

هذا وقد تابع العقيد محمد المحروقى، مدير إدارة بمديرية أمن بورسعيد، سير عملية تطبيق الأسعار الجديدة التى فرضتها على المواد البترولية.

 

ورافق "المحروقى" فى جولته على محطات الوقود، مجدى الخضر، وكيل مديرية التموين ببورسعيد، فى محاولة لاحتواء الأزمات الناشبة بين العاملين بالمحطات والمواطنين من أصحاب السيارات.

 

ومن جانبه، قال "الخضر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" من داخل محطة التعاون بحى الزهور، إن البنزين بكل أنواعه "80 – 90 – 92" والسولار متوفران بكمياتهما الطبيعية، وتم ضخ الآن لكميات من الوقود، وسيتم الضخ صباحًا.

 

وأكد وكيل تموين بورسعيد، أن الزيادة فى الأسعار لا علاقة لها بعجز فى الكميات، مشيرًا إلى أن التزاحم حدث وقت تصفير العدادات فى المحطات لبدء البيع بالأسعار الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 


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