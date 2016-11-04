ملتقى الممارسات الدولية للأطر الوطنية.. الاثنين

يرعى محافظ هيئة تقويم التعليم د. نايف الرومي، افتتاح فعاليات ملتقى الممارسات الدولية للأطر الوطنية للمؤهلات، وذلك صباح الاثنين المقبل بفندق "الفورسيزن" بالرياض، بمشاركة وحضور خبراء ومختصين محليين ودوليين من أستراليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا وأسكتلندا وأوروبا، وشخصيات من دول مجلس التعاون. وأشارت مساعد المحافظ للإطار السعودي للمؤهلات بالهيئة د. خلود أشقر لـ "الرياض"، إلى أن الملتقى سيتناول في جلساته أفضل النماذج والتجارب الدولية، وأهم الإستراتيجيات التي تبنتها الدول في بناء وتطبيق إطار وطني للمؤهلات، مؤكدة أهمية بناء منظومة متكاملة وشاملة تعنى بالارتقاء بالمؤهلات الوطنية، لتحقق دفع عجلة التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية، متمنية أن يحقق الملتقى ما رسم له من أهداف.