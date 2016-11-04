نقل 122 قائداً ووكيلًا في مدارس الرياض

حمد الشنيبر

اعتمد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية حمد بن عبدالله الشنيبر الدفعة الثانية من حركة النقل الداخلي لقادة ووكلاء المدارس بالرياض والبالغ عددهم في هذه الدفعة 122 قائداً ووكيل مدرسة.

ودعا مدير الادارة المدرسية ناصر بن سلطان السلطان جميع قادة المدارس المنقولين الى اخلاء طرفهم من مدارسهم السابقة والمباشرة في مدارسهم الجديدة عن طريق بوابة الرياض التعليمية وتتم بموافقة مديري مكاتب التعليم. اما وكلاء المدارس المكلفون فيتم اخلاء طرفهم ومباشرتهم عن طريق قادة المدارس عبر بوابة الرياض التعليمية. واكد السلطان على عدم التساهل في نقل عهدة المدرسة من القائد السابق الى القائد الجديد حماية لها من الضياع والفقدان وما يترتب على ذلك من اثر سلبي على انضباط العمل وتحديد المسؤولية لذا يجب على قائد المدرسة الاسراع في نقل عهدة المدرسة بما في ذلك ملفات ونتائج الطلاب الى القائد المكلف وتزويد شعبة القيادة المدرسية بالمكتب وقسم مراقبة المخزون بما يفيد ذلك.

ناصر السلطان