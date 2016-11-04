الربيعة يلتقي الممثل الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد خليفة وذلك بمقرالمركز في الرياض.

واستعرض اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للدول المنكوبة في أرجاء العالم خصوصاً في اليمن وما قامت به المملكة من جهود كبيرة تجاه اللاجئين اليمنيين والسوريين, بالإضافة إلى البرامج التنفيذية المشتركة التي وقعها المركز مع المفوضية والجاري تنفيذها, وكذلك التطرق لمعونات مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجمهورية اليمنية.