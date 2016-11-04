ماليزيا تدين استهداف مكة المكرمة بصاروخ «حوثي»

أدانت الحكومة الماليزية استهداف منطقة مكة المكرمة بصاروخ (باليستي) من قبل المليشيات الحوثية.

وأفادت الخارجية الماليزية في بيان لها أمس أن الحكومة تدين هذه الهجمات التي قام بها "الحوثيون" وأن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والعالمي. وأضاف البيان أن ماليزيا تدين أيضًا هجومًا مماثلاً من قبل "الحوثيين" استهدف القاعدة الجوية السعودية في مدينة الطائف في 10 أكتوبر الماضي. وأكد البيان تضامن ماليزيا مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة، معربًا عن الأمل في حل الصراع الدائر بالمنطقة عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.