أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ماليزيا تدين استهداف مكة المكرمة بصاروخ «حوثي»

Google+ Print

أدانت الماليزية استهداف منطقة مكة المكرمة بصاروخ (باليستي) من قبل المليشيات الحوثية.

وأفادت الخارجية الماليزية في بيان لها أمس أن الحكومة تدين هذه الهجمات التي قام بها "الحوثيون" وأن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والعالمي. وأضاف البيان أن ماليزيا تدين أيضًا هجومًا مماثلاً من قبل "الحوثيين" استهدف القاعدة الجوية السعودية في مدينة الطائف في 10 أكتوبر الماضي. وأكد البيان تضامن ماليزيا مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة، معربًا عن الأمل في حل الصراع الدائر بالمنطقة عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان