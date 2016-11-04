جائزة خليجية في مجال العمل «البلدي» وقاعدة معلومات مشتركة

اختتم الاجتماع العشرون لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعماله أمس بفندق الريتزكارلتون بالرياض برئاسة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، وبحضور أصحاب المعالي وزراء البلديات في دول المجلس.

وأكد معالي الوزير آل الشيخ خلال كلمته أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الأهداف المباركة التي قام عليها المجلس تحقيقاً للتكامل والترابط وتعزيز العمل المشترك فيما بين دول المجلس في ظل ما يربطها من سمات مشتركة ووحدة للهدف والمصير المشترك.

وأوضح آل الشيخ أن العمل البلدي يحظى باهتمام ودعم متواصل من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ادراكاً منهم لأهمية هذا القطاع وأثره البالغ فيما تشهده أوطاننا الغالية من تطور ونماء ونهضة في شتى المجالات، وقال نحن كمسؤولين عن هذا القطاع مطالبين ببذل المزيد من الجهد والمسارعة في ترجمة الدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل لتحقيق المزيد من الإنجازات في الشأن البلدي ورفع مستوى وكفاءة ما يقدم من خدمات بما يلبي حاجة المواطن ويكسب رضاه ويعزز شراكته وتفعيل دوره ومساهمته الفاعلة في تنمية ونهضة هذا القطاع.

وبين أن لهذه الاجتماعات وما عقد من مؤتمرات للعمل البلدي في دول المجلس وما أقيم من ندوات وما نفذ من ورش عمل أهمية بالغة في دعم مسيرة العمل البلدي المشترك وتسريع الأداء فيه في وقت تشهد دولنا، تطوراً ملحوظا ورؤى طموحة تعكس حرص قادتها وطموح شعوبها لتحقيق نجاحات متتالية تتوازن مع مكانتها وقدرتها وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات.

من جانبه، رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة القاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة، أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس.

وخرج الاجتماع العشرون لوزراء البلديات لدول المجلس وكبار مسؤولي البلديات بالموافقة على جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس وإعداد تقرير مفصل لكود البناء الخليجي وإعادة تنظيم فرق العمل في مجالات العمل البلدي والرقابة البلدية وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي، إضافة الي قواعد المعلومات البلدية المشتركة ورصد ومراقبة المخالفات البلدية.