فيصل بن بندر: الرياض ستكون أكثر جمالاً بعد انتهاء المشروعات

"يحز في نفسي أن يأتيني أي مواطن يدعي أن أي جهة حكومية أو خدمية لم تستقبله، أو تتعامل جيداً مع شكواه"رسالة وجهها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس خلال لقائه بوكلاء أمانة منطقة الرياض ومديري عموم الإدارات بمقر أمانة منطقة الرياض مشدداً على أهمية فتح الأبواب لتلقي طلبات المواطن والمقيم وتلمس احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

وقال سموه مخاطباً مسؤولي الأمانة "إنني أستقبل المواطن وإن تكررت زياراته ونسمع منه أكثر، فقد يكون لم يستطع إيصال موضوعه وتوضيحه في الزيارات التي سبقت"

أمير الرياض الذي التقى مسؤولي الأمانة ثم تفقد مقر الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ومركز التحكم والمراقبة ثم تفقد مركز اتصالات الطوارئ وتلقى بنفسه اتصالات المواطنين، أبدى إعجابه الشديد وسروره عن العمل الجاد المنظم الذي تقدمه وتديره الكفاءات السعودية المميزة.

فخر لكل مواطن أن يجد أبناء الوطن يتصدرون مواقع العمل ويديرونها بكل احترافية

وبين سموه لـ"الرياض" أن العاملين في الأمانة وصلوا إلى درجة عالية من العلم والمعرفة والثقافة سواء ثقافة العمل أو ثقافة التخصص، مشيداً بكفاءة أبناء الوطن العاملين فيها وما وصلوا إليه من خبرة واحترافية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين هيأت لنا الفرص وأتاحت لنا المجالات لنعمل من خلالها على إيضاح الكثير من الأمور وتنفيذ ما تعلمناه ودرسناه على أرض الواقع.

ووعد الأمير فيصل بن بندر بنقل هذه النجاحات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ممتدحاً سموه دقة العمل والاحترافية العالية لجميع العاملين في الأمانة، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه فخراً لكل مواطن أن يجد أبناء الوطن هم من يتصدر مواقع العمل ويديرها بكل احترافية.

سمو أمير الرياض طمأن سكان الرياض بأنه تم وضع خطط الاستعدادات لموسم الأمطار وتم أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تكدس مياه الأمطار، داعياً الله أن تظهر إجراءات السلامة بالشكل الذي خطط له.

وبين سموه أنه بحث مع رؤساء البلديات الفرعية موضوع الطرق وتكدس السيارات، موضحاً سموه أن الوضع محدد بزمن وقتي وسيزول قريباً بعد أن تهيأ له الأرضية الجيدة، ومضيفاً سموه أن الحفريات وخط المترو تسير وفق ما خطط له وستنجز في وقتها.

أمير الرياض تفقد مشروعات الأمانة وخططها التنفيذية وتلقى اتصالات المواطنين

ووجه سموه رسالة لسكان وزوار الرياض بقوله "الرياض جميلة جداً وسترونها بعد زوال التكدس نتيجة المشاريع الحالية أكثر جمالاً ورونقاً.. هذه هي عاصمتنا الجميلة، ومنطلق العروبة دائماً".

وكان سموه قد اطلع ظهر أمس على مشروعات أمانة منطقة الرياض الجاري تنفيذها حالياً وخططها وبرامجها التنفيذية لكافة مشروعات الأمانة، من خلال زيارته التفقدية للإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة الرياض حيث تجول سموه في بداية الزيارة في معرض متكامل يستعرض منجزات أمانة منطقة الرياض الحالية والمستقبلية في كافة جوانب التنمية في مجالات الطرق والجسور والأنفاق ومشروعات تصريف السيول والحدائق والساحات البلدية والمراكز الإدارية والواحات المتخصصة والنظافة وصحة البيئة والأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتقنية المعلومات والاستثمار إضافة إلى جهود بلديات مدينة الرياض في الخدمات التنموية.

عقب ذلك تفقد سمو أمير منطقة الرياض مركز التحكم والمراقبة في الأمانة واطلع سموه على التقنية المتطورة للمركز واستمع سموه إلى شرح مفصل لما يحتويه المركز من تقنية لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المراقبة من خلال كاميرات الرصد وأجهزة التحكم المتطورة حيث قدم المهندس عبدالله بن حسين الشريف مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة الرياض شرحاً وافياً عن أقسام المركز والدور الذي يقوم به كل قسم، كما استمع سموه إلى شرح عن مهام وحدة التحكم المركزية ومهام المركز في مراقبة الطرق وتصريف السيول ومراقبة الإنارة.

كما قدم المهندس الشريف شرحاً عن مشروع التحكم عن بعد آلياً بشبكة الإنارة عبر نظام إلكتروني يقوم بالتحكم والمراقبة لجميع عناصر الشبكة لمعرفة الأعطال التي تحدث لحظياً وتحديد أماكنها بدقة بالإضافة إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء عن طريق الإخفات التدريجي للأحمال، وكذلك مشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة الإنارة في مدينة الرياض؛ الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وترقيم لأكثر من (٣٧٠.٠٠٠) عامود إنارة، وعدد (٣٠٠٠) محطة إنارة من خلال نظام ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة الإنارة (الأعمدة والمحطات) كمشروع متكامل يشمل جمع وحصر وتوثيق ومعالجة البيانات وتقييم حالة الأعمدة والمحطات.

وتعرف سمو أمير الرياض على نظام المراقبة والتحكم عن بعد للأنفاق باستخدام نظام "الاسكادا" حيث يتم مراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية وتشغيل المضخات عن بعد وتأمين الطاقة الاحتياطية لتشغيل الإنارة والمضخات في حال انقطاع التيار. كما شاهد الامير فيصل بن بندر عرضاً لمعدة فحص وتقيم الطرق والتي تعد من أحدث التقنيات المطبقة عالميا، وتحتوي المعدة التي تعمل عبر ثلاثة أنظمة على نظام مسح تصويري رقمي ثلاثي الأبعاد لتقيم عناصر الطرق باستخدام تقنية الليزر والمسح الضوئي.

عقب ذلك تفقد سمو الأمير فيصل بن بندر مركز الاتصالات أمانة منطقة الرياض "٩٤٠" حيث استمع سموه إلى شرح عما يقدمه المركز من خدمات وقدم المهندس عبدالله الشريف شرحاً عن المركز أوضح فيه أنه تم ربط كافة بلديات محافظات منطقة الرياض والبالغ عددها (٤٧) بلدية بمركز طوارئ الأمانة، لتقديم الخدمات التنموية والبلدية في نطاق البلديات، مشيراً أن خطوة أمانة منطقة الرياض بربط بلديات محافظات المنطقة ستسهم في سرعة تقديم الخدمات من قبل الجهات الخدمية المختصة، حيث يستقبل الرقم الموحد (٩٤٠) كافة البلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية وتوصيلها إلى الجهة التنفيذية من خلال نظام آلي يربط جميع الإدارات المعنية بالجهة المسؤولة عن تنفيذ البلاغات، حيث يقوم النظام بإرسال البلاغ فور وصوله إلى الجهة التنفيذية عبر عدة وسائل آلية منها (الفاكس – ربط المركز بكافة الجهات التنفيذية من خلال شبكة إلكترونية، بريد إلكتروني، رسائل جوال) كما يتم الرد على الاستفسارات المتعلقة بكافة الخدمات المقدمة من قبل الأمانة، ويتم التعامل مع طلب المتصل بإرسال رسالة لجواله تفيده برقم بلاغه والجهة التي تم توجيه البلاغ إليها، وفي حالة التنفيذ يتم إرسال رسالة لجوال المتصل تفيده بتنفيذ البلاغ، وأيضاً في حالة عدم التنفيذ يتم إرسال رسالة للمتصل تفيده بحالة بلاغه.

اتصالات المواطنين

وقد استقبل سمو الأمير فيصل بن بندر اتصالات من المواطنين على مركز ٩٤٠ حيث استمع سموه الى مطالبهم ووجه بمتابعة الطلب.

عقب ذلك عقد سموه اجتماعاً مع رؤساء البلديات الفرعية ناقش معهم خطط البلديات.

وقد أعرب صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عن سعادته بما شاهده من تقنية متطورة ومن جهود كبيرة تبذلها أمانة منطقة الرياض لخدمة القطاع البلدي والتنموي في منطقة الرياض.

وقد اطلع سموه خلال زيارته على خطة التحول الإلكتروني للأمانة وقد اثنى سموه على الجهود التي تبذلها الأمانة من أجل تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين مشيداً بما حققته الأمانة في مجال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين.

واستمع سموه خلال زيارته إلى شرح من مدير عام تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بأمانة منطقة الرياض المهندس عواض بن عبدالله العتيبي تناول فيه الأسس التي بنيت عليها خطة التحول الإلكتروني للأمانة كما استعرض آلية عمل البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية بأمانة منطقة الرياض والخدمات التي تقدمها للمواطنين وكافة المستفيدين من خدماتها من خلال توفير عدة منافذ لتقديم الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة.

..و مطلعاً على مطبوعات الأمانة

أمير الرياض خلال اطلاعه على خطط العاصمة التطويرية

..و يتلقى اتصالات المواطنين

ومستمعاً لآلية تلقي بلاغات المواطنين

الأمير فيصل بن بندر في صورة جماعية مع الكفاءات السعودية بأمانة الرياض

أمير الرياض خلال اجتماعه مع مديري البلديات الفرعية