السجن لـ«سوداني» تستر على إرهابي.. وآخر مؤيد لـ«داعش»

بعد مضي عام ونصف العام على ارتكاب أشهر جريمة إرهابية قتل فيها رجلي أمن، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق أحد الأطراف فيها والذي ارتكب جريمة التستر على إرهابي تخفى تحت اسم "برجس".

وجاء منطوق الحكم بثبوت إدانة متهم "سوداني الجنسية" بالتستر على المتهم نواف العنزي، أحد المشاركين في جريمة قتل رجلي الأمن بمدينة الرياض، مع علمه أنه مطلوب أمنياً، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، وإنهاء ماله وما عليه. يذكر أنه على ضوء معلومات وردت على هاتف "٩٩٠"، قادت إلى تحديد مكان وجود الإرهابي نواف العنزي، حيث كان مختبئاً بأحد المخيمات في محافظة رماح، وخلال المداهمة بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، فتم الرد عليه لشلّ حركته مما نتج عنه إصابته والقبض عليه.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اسم المطلوب، مبينة أنه شارك في عملية استهداف رجال الأمن بالرياض "شرق العاصمة"، التي أسفرت عن استشهاد اثنين من رجال الأمن، وذلك بعد نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على الجاني الأول في الجريمة.

وتَخَفّى العنزي باسم مستعار يُدعى "برجس"، بعد أن أخفى هويته عن شريكه الأول باستخدامه اسماً مستعاراً، وتعمّده الحديث بلهجة مغاربية إمعاناً منه في التضليل، حيث تَبَيّن أنه المواطن نواف بن شريف بن سمير العنزي، وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية.

الإرهابي نواف العنزي المتستر عليه