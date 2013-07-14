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الحلقة الرابعة من مسلسل "الركين": الحكم على سميحة بالسجن 3 سنوات.. وسميح يبدأ مشوار الشهرة

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الحلقة الرابعة من مسلسل "الركين": الحكم على سميحة بالسجن 3 سنوات.. وسميح يبدأ مشوار الشهرة الحلقة الرابعة من مسلسل "الركين": الحكم على سميحة بالسجن 3 سنوات.. وسميح يبدأ مشوار الشهرة

كتب : محمود عباس منذ 19 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الركين" بقيام جيكا، بطل المسلسل، بركن إحدى السيارات التي يقوم بإصلاحها، ويقابل فاروق، المسؤول عن ركن السيارات بالمنطقة، ليعرف منه أن هذا العمل مربح بدرجة كبيرة ويعود على صاحبه بأموال ضخمة، ليفكر جيكا في استبدال عمله بإصلاح السيارات بإحدى الورش إلى مهمة "الرّكين".

وتدور أحداث الحلقة الرابعة حول بداية بزوغ نجم سميح في عالم المحاماة، حيث يعمل بمكتب المحامي فتحي، المنافس لشوقي العدل أشهر المحامين على الإطلاق، ويتعرض فتحي لحادث مروع فيضطر سميح لاستكمال القضية التي كان يباشرها ويتقابل للمرة الأولى مع شوقي العدل، ويستطيع سميح كسب القضية والانتصار على كبير المحامين، مما يدفع الأخير للتفكير في اجتذابه وضمه لفريقه، وتسلط الحلقة الضوء للمرة الأولى على الممرضة تهاني ،التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي، حيث يتعرض جيكا لإصابة في ذراعه أثناء إصلاحه لإحدى السيارات، فيذهب لإحدى الصيدليات فتقوم تهاني بمعالجته وتضميد جرحه، وفي الوقت الذي يصعد سميح أول درجات سّلم الشهرة، يتم الحكم على شقيقته ،التي كانت سببا في عمله بالمحاماة، بالسجن 3 سنوات لاتهامها في إحدى قضايا الآداب دون أي تدخل من شقيقها المحامي، ويعلم جيكا بالقبض على فاروق ،الرّكين، لاتهامه ببيع المخدرات لسكان منطقته وتراود جيكا فكرة حل محله.

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