المملكة تستعرض «رؤية 2030» أمام اجتماع المائدة المستديرة الدبلوماسية

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود الثلاثاء الماضي اجتماع المائدة المستديرة الدبلوماسية السادس الذي أقامته الملحقية التجارية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، وذلك بحضور شخصيات دبلوماسية من سفارات متعددة ومنها (بلجيكا، بريطانيا، البرازيل، اليابان، المكسيك، المانيا، استراليا، كندا، سنغافورا، ايطاليا) وعدد من الشركات منها شركة فورد للسيارات، شركة فدلتي الاستثمارية، شركة اتش اي اس ماركت والاتحاد الوطني لبيع التجزئة الأميركي.

وبدأ الاجتماع بعرض مقدم من الملحق التجاري في واشنطن م. طه الشريف عن رؤية المملكة 2030، الذي تناول فيه الشرح عن بيئة الأعمال بالمملكة في ظل خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، من ثم تم تقديم نبذة عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، وتوقعات مستقبل المملكة الاقتصادي في ظل التحول الوطني ورؤية 2030 من قبل أخصائي الشؤون الاقتصادية والتجارة الدولية في الملحقية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة وفق رؤية المملكة 2030 وسبل الاستفادة منها وزيادة تعزيز التعاون بين الكيانات التجارية والقطاعات الاستثمارية والتواصل بين رجال الأعمال.