فرص استثمارية بـ220 مليار ريال في صناعة التحلية

أوضح مدير عام التخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس منصور بن عبدالله الزنيدي أن المؤسسة تعمل على عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لطرحها للقطاع الخاص بقيمة ما يقارب 220 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة ضمن برنامج تخصيصها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الحكيمة لتغطية مناطق المملكة من المياه المحلاة، وتطوير صناعة التحلية وتحقيق الاستدامة المائية للوطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنموية، وتوفير فرص العمل.

وقال المهندس الزنيدي إن قطاع المياه يعتزم عقد ملتقى الاستثمار في المياه بمدينة الرياض يومي (27-28) من الشهر الحالي بهدف تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المياه، وعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى، لافتاً الانتباه إلى أن القطاع الخاص سيساهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعاً الوصول إلى حوالي 8.8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بنهاية الخمسة عشر عاماً المقبلة، أي ضعف ما عليه الآن تقريبا.