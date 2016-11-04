"السياحة" تحذر الشركات من الإعلان عن سداد قيمة برامج العمرة بالعملة الأجنبية

كتبت ميرفت رشاد

حذرت غرفة شركات السياحة، أعضائها من الإعلان عن برامج العمرة محدد بها سداد قيمة البرنامج بغير العملة الرسمية للبلاد "الجنيه المصرى"، لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية، مطالبة الالتزام والتقييد الكامل بأحكام القانون.

وأكدت وزارة السياحة فى الإخطار المرسل للغرفة، أن الوزارة رصدت قيام بعض الشركات السياحية بالإعلان عن برامج العمرة لهذا الموسم 1438 هـ، محدد بها سداد قيمة البرنامج بغير العملة الرسمية للبلاد "الجنيه المصرى" دون مراعاة لمواد القوانين الحاكمة والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

ومن جانبها قالت "الغرفة" إن الموقف الحالى للوزارة والغرفة بشأن إرجاء التوثيق مازال قائما، حيث إنه لم تظهر أى مستجدات فى الوقت الراهن، تخص البدء فى تنفيذ برامج العمرة بما يضمن للشركات السياحية العمل وفق آليات تحافظ على مقدراتها، مطالبة من الشركات بعدم التعامل فى رحلات العمرة بأى شكل من الأشكال خارج الإطار الرسمى الذى نص عليه القانون رقم 38 لسنة 1977.

وشددت، على عدم نشر أى شركة لإعلان بأى وسيلة من وسائل النشر داخل مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن كتابى من وزارة السياحة والغرفة، ضرورة إخطار الشركات لوزارة السياحة بأى برامج أو رحلات قبل تنظميها.