حبس أمين شرطة حصل على رشوة لتهريب مسجون من داخل نيابة الخانكة

القليوبية – محمد قاسم

أمر أحمد قاسم وكيل أول نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أمير ناصف، بحبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالحصول على رشوة مالية مقابل تهريب مسجون من داخل محكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة العامة، للنظر فى أمر تجديد حبسه فى قضية مخدرات، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 6 أمناء آخرين وضابطى شرطة بضمان وظيفتهم.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بهروب مسجون يدعى أيمن محمد زكى من داخل المحكمة أثناء وقوفه برفقة الحرس للعرض على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه، بعد ضبطه فى قضية مخدرات "هيروين"، وبسؤال الحرس قال إن المتهم استطاع أن يفلت يده من "الكلبش" وهرب.

وتمكنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم الذى استطاع مغافلة الحرس وهرب من داخل محكمة الخانكة، وذلك داخل إحدى العيادات الخاصة أثناء تجبيس رجله.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21556 لسنة 2016 جنح مركز الخانكة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهم تهمة تمكين متهم من الهروب والإخلال بواجبات وظيفته.