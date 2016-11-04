إلغاء جميع الإجازات والراحات لأمن جامعة القاهرة استعدادا لـ11/11

كتب وائل ربيعى

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن إدارة الأمن الإدارى بالجامعة قررت إلغاء جميع الإجازات والراحات لأفراد الأمن الإدارى خاصة فرقة الانتشار بالجامعة، خلال الفترة المقبلة؛ وذلك للتصدى لأى دعوات من شأنها زعزعة الأمن بالحرم الجامعى أو أى كليات تابعة للجامعة فى ظل دعوات التظاهر ليوم 11/11.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه الإجراءات تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها جهاز الأمن الإدارى بالجامعة لمواجهة أى دعوات للعنف والتظاهر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشمل خدمات مستمرة على الأبواب والأسوار وتمشيط الحرم بصفة مستمرة.

وأشار المصدر، إلى أن يوم 11/11 موافق يوم جمعة وهو إجازة رسمية بالجامعة ولا توجد أعمال تدريس بهذا اليوم، مؤكدا أن الإجراءات التأمينية ستكون شديدة الحذر خلال هذا اليوم وتأمين كامل لأسوار الحرم الجامعى، وأن هذه الإجراءات هى إجراءات عادية تتخذها إدارة الأمن الإدارى بالجامعة تزامنا مع أى دعوات للتظاهر.