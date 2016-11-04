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"طاقة البرلمان": اجتماع طارىء بداية الأسبوع لبحث أسباب زيادة سعر الوقود

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"طاقة البرلمان": اجتماع طارىء بداية الأسبوع لبحث أسباب زيادة سعر الوقود "طاقة البرلمان": اجتماع طارىء بداية الأسبوع لبحث أسباب زيادة سعر الوقود

>كتبت : نورا فخرى

قال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة طارئة أول الأسبوع القادم، فى حضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، لبحث أسباب زيادة الوقود وتوقيتها المفاجىء.

 

وأضاف السويدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تواصل هاتفيا مع جميع أعضاء اللجنة لبحث عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة قرار رفع أسعار البنزين والسولار، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة أبدوأ استيائهم من إصدار القرر، لاسيما أن وزير البترول عند استماع اللجنة إلى خطة وزارته والتحديات التى تواجه القطاع الأسبوع الماضى لم يتحدث مطلقا على أى زيادات قد تطرأ خلال الفترة الحالية.

 

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة فوجئوا مثلهم مثل جميع المواطنين بقرار زيادة الأسعار، وكانوا قد أدلوا بتصريحات نفوا فيها حدوث أى زيادة فى الأسعار بناء على نفى الوزير لهم حدوث ذلك.


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