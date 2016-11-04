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احتفال دائرة المالية المركزية في الشارقة يوم العلم

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احتفال دائرة المالية المركزية في الشارقة يوم العلم احتفال دائرة المالية المركزية في الشارقة يوم العلم

أقامت دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة حفلاً بمناسبة يوم العلم أمس بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، حيث تخلل الحفل رفع العلم على مباني الدائرة، إضافة إلى النشيد الوطني، وتأدية القسم، حيث شارك في الحفل موظفو الدائرة الذين عبروا عن مدى سعادتهم وفرحهم وهم يرون علم بلادهم كما هو دوماً يحلق عالياً في سماء الإمارات.

وقال وليد الصايغ، مدير عام الدائرة إن العلم في الإمارات قصة نعشقها وننتمي إليها جميعاً، إنها قصة ميلاد دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971، وفيه روح القادة المؤسسين تنبض بالحياة والعزة والفخار، وفيه الحلم الذي نتطلع إليه بثقة ومحبة، وفيه المستقبل الذي نعمل من أجله لنحتل مكانة مرموقة في العالم، كما عودنا حكامنا وشيوخنا.

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