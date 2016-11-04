طحنون بن محمد: يوم العلم يعكس تلاحم القيادة والشعب

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية أن يوم العلم، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم هو مناسبة وطنية تعكس مدى تلاحم قيادة وشعب دولة الإمارات، والذي مكنها من أن تتبوأ مكانة متقدمة بين دول العالم.

جاء ذلك خلال مراسم رفع علم الدولة في ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية في مدينة العين، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء في حملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة احتفالاً بـ«يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر.

وتوجه سموه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات بهذه المناسبة. وأكد أن هذا اليوم هو يوم الوفاء لمسيرة حافلة بالإنجازات ومناسبة لتجديد العهد والولاء لهذا الوطن العزيز وقيادته الرشيدة، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة على شعب الإمارات بالعزة والرقي والازدهار.

حضر الاحتفال الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان ممثل الحاكم والدوائر والمؤسسات الحكومية.