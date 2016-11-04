مجلس دبي الاقتصادي: يوم العلم ذكرى للولاء والعطاء

أكد هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن «العَلم» في الذاكرة الإنسانية يعني رمزية الوطن، أما بالنسبة للإمارات فهو يعني الكثير. فهو أولاً يعني وحدة الإمارات تحت لواء واحد، كما يعني التضامن بين أبناء الوطن وتلاحماً جماهيرياً غير مسبوق والتفافه حول قيادته الرشيدة، والتي تعمل ساهرة للأخذ بسواعدهم لتحقيق طموحاتهم في العيش الرغيد والرفاه والتقدم. كما يعني العلم مكانة دولة وشعب الإمارات بين الأمم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الهاملي في الحفل الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي بمقرها بمناسبة يوم العلم في اجواء احتفالية شارك فيها موظفو الأمانة العامة.

وعرج الهاملي على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية. وذكر أن المكانة المتميزة التي تستأثر بها الإمارات راهناً على خريطتي الاقتصادين الإقليمي والعالمي هي حصاد الرؤية الاستراتيجية للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وهي أيضاً ثمرة الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة لقيادتنا، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وبتلاحم جماهيري وولاء لهذا الوطن وسخائه لأبنائه.