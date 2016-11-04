راية الوطن تعلو شموخاً وعزة

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احتفلت دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، أمس، بـ«يوم العلم»، وتوشحت المباني الحكومية والمدارس والمنازل بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أطلقها في العام 2013، باعتبار الثالث من نوفمبر مناسبة سنوية للاحتفال بيوم العلم، والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة.

وفي مشهد يحكي قصة نجاح وطن وشموخ رايته وفخر أبنائه، تم رفع العلم الإماراتي في وقت واحد وبقلب واحد نابض يعشق تراب الدولة، بمشاركة القيادات الوطنية والموظفين والطلبة في شتى أرجاء الإمارات، تعبيراً عن مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيزاً للشعور بالانتماء للوطن وترسيخ الصورة الحضارية للدولة، عبر تقديم نموذج يعكس توحد البيت الإماراتي وتلاحم أبنائه والتفافهم حول القيادة الرشيدة، وتجسيداً للانتماء وتقديراً لرمزية العلم ومكانته في قلوب أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، باعتباره رمزاً من رموز الوحدة ومصدراً من مصادر الفخر والعزة والاحترام.