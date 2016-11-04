قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام يحتفي بيوم العلم

احتفى قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أمس، بمناسبة «يوم العلم»، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي تعبر عن معاني الولاء والانتماء والتلاحم والوحدة.

ورفع العلم بمقر الصحيفة بدبي أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر، بحضور منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول في «البيان» ومنسوبي قطاع النشر، وتخلل الاحتفال أجواء إماراتية بامتياز تحمل الطابع التراثي، فيما أكد الحمادي أن هذا اليوم عرس وطني يعزز بداخلنا معاني الولاء، مشيراً إلى أننا نقف اليوم افتخاراً وامتناناً لمن رفعوا علم اتحادنا وقادوا مسيرة التقدم والنجاح.

من جانبها أكدت منى بوسمرة أن الاحتفال بيوم العلم يكرس مبدأ الولاء للقيادة والانتماء للوطن، وأن العَلَم الوطني هو جزء من هويتنا الوطنية، وعنوان انتمائنا إلى الوطن الغالي والتضحية من أجل سيادته ورفعته.

وتخلل الحفل كلمات الزملاء الصحافيين من كل أقسام الصحيفة، وحرصت مكاتب الصحيفة المنتشرة في إمارات الدولة على الاحتفال بالمناسبة من خلال رفع الأعلام ومشاركة الجهات الرسمية والخاصة احتفالاتها بالكلمة والصورة.