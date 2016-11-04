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محمد بن زايد: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها مع فيجي

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محمد بن زايد: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها مع فيجي محمد بن زايد: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها مع فيجي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز تعاونها مع جمهورية فيجي الصديقة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التنموية وتنويع المشاريع الاقتصادية المشتركة وتطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، جيوجي كونوسي كونروتة، رئيس جمهورية فيجي، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالرئيس الفيجي والوفد المرافق له، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيجي، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفيجي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الاقتصادية والتنموية التي تتمتع بها دولة الإمارات. حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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