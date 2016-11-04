محمد بن زايد: شعب الإمارات وقـيــادتـه يلتفــون حـول رايـة العز والخير

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يوم العلم، يوم يلتف فيه شعب الإمارات وقيادته في وقت واحد وبنداء واحد حول راية العز والخير.

جاء ذلك بمناسبة «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية بهدف التعبير عن معاني الولاء والانتماء والتلاحم والوحدة.

ودوّن سموه على حساب أخبار سموه عبر «تويتر»: «رحم الله تلك الأيادي حينما رفعت علمنا عالياً، لحظة أذنت فيه بفجر جديد لنهضة وطننا الغالي ومسيرته المباركة».

وأضاف سموه: نُثمّن باعتزاز الجهود الوطنية لصاحب السمو رئيس الدولة ومبادراته القيّمة في رفع اسم الإمارات عالياً بين الدول والشعوب.

وقال سموه: برفع العلم فإننا نجدد الوفاء والعهد والوعد لذلك الرعيل الفذ، بأننا ماضون بثبات على خطاهم نحو مزيد من الرفعة والتقدم ونعتز ونفتخر بالتفاف شعبنا حول العلم وبتلك الروح الوطنية العالية التي تسري في وجدانهم حباً وفخراً بوطن العز والشموخ، فإننا نرفع علمنا شامخاً ونرفع معه هاماتنا فخورين بما تحقق على أرض الوطن من منجزات ومكتسبات وطنية شاملة.