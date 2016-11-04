محمد بن راشد ونائبة رئيس الأرجنتين يبحثان التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر أمس غابرييلا ميكيتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين والوفد المرافق.

ورحب سموه بزيارة نائبة الرئيس الأرجنتيني إلى الدولة معرباً عن أمله في أن تسفر عن نتائج طيبة تدفع بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات والأرجنتين إلى مستويات أعلى وأشمل تعود بالنفع المشترك على شعبيهما.

وأشاد سموه بمستوى التطور الحضاري الذي تتميز به الأرجنتين هذا البلد العريق بتاريخه وشعبه والذي كان سموه زاره في وقت سابق من العام المنصرم على رأس وفد رفيع.

واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين بأنها خطوة على طريق توسيع آفاق التعاون والتواصل بين الجانبين لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية وغيرها.

ومن جانبها أعربت غابرييلا ميكيتي عن سعادتها بزيارة الدولة ولقائها القيادة الرشيدة والتباحث مع المسؤولين حول المسائل المتصلة بتعزيز الروابط الثقافية والسياحية والتجارية ودعت إلى بناء شراكة استثمارية قائمة على تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، مشيرة في هذا السياق إلى دور القطاع الخاصة في دولة الإمارات في بناء هذه القاعدة في ضوء القوانين الجديدة التي صدرت في الأرجنتين لحماية الاستثمارات الأجنبية واستقطابها دون معوقات أو إجراءات تحد من ذلك.

أولوية قصوى

وأكدت أن بلادها تولي علاقاتها الطيبة مع دولة الإمارات أهمية وأولوية قصوى بالنظر إلى تاريخ هذه العلاقات الجيدة لاسيما أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في التطور الحضاري والذي تشهده على أكثر من صعيد مثل البنية التحتية والقوانين المرنة والتسامح والتناغم بين مختلف ثقافات العالم التي تعيش جنباً إلى جنب تحت مظلة مجتمع تسوده المحبة والتعايش والاستقرار الاجتماعي والمعيشي وكل مقومات الحياة الكريمة الآمنة التي يتطلع إليها كل إنسان يبحث عن رغد العيش والأمن والأمان.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وفرناندو مارتيني السفير الأرجنتيني لدى الدولة.