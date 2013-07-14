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الحلقة الرابعة من "القاصرات": إنقاذ صالح من الغرق وسرقة عبدالقوي

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الحلقة الرابعة من "القاصرات": إنقاذ صالح من الغرق وسرقة عبدالقوي الحلقة الرابعة من "القاصرات": إنقاذ صالح من الغرق وسرقة عبدالقوي

كتب : منى السداوي منذ 18 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "القاصرات" إنقاذ صالح الذي يلعب دورة الفنان "خالد محمود"، من الموت غرقا.

وتدور أحداث الحلقة حول اكتشاف عبدالقوي أن هناك من قام بسرقة ألفي جنيه من خزينته الخاصة، مما جعله يشك بكل من في المنزل ومن ضمنهم عطر أخته، حيث فكرت رباب وأمينه في الهروب من المنزل خوفا من زوجهما عبدالقوي.

في نفس الوقت الذي قام فيه رشاد بإعطاء أمه شادية التي تلعب دورها الفنانة نهال عنبر، المال الذي كان من المفترض أن يعطيه لأخوة صالح.

وتشتعل حريقة في "الغيط الوراني" من أرض العمدة مما جعله يشك في عبدالقوي.

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة كل من الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض ونهال عنبر، ويقوم بدور القاصرات كل من الطفلة منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.

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